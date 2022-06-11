Москва, 11 июня 2022, 14:30 — REGNUM В преддверии Дня России более 50 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» раздали жителям Мариуполя более 10 тысяч российских флагов. Об этом заявил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.
Напомним, 12 июня отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.