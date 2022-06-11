Москва, 11 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В преддверии Дня России более 50 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» раздали жителям Мариуполя более 10 тысяч российских флагов. Об этом заявил заместитель председателя «Молодой Гвардии Единой России» Иван Дзюбан.

МГЕР Мариуполь

«В этом году акции в честь Дня России мы проводим не только в России, но и на территории Донбасса. Сегодня дали старт праздничным мероприятиям. Более 50 волонтеров в течение дня раздавали жителям Мариуполя российские триколоры. Всего удалось раздать более 10 тысяч флагов, которые специально к празднику мы привезли из Москвы. Их люди смогут вывесить из окон, с балконов или просто повесить у себя дома. Завтра на территории Донбасса и в России продолжим проводить акции», — рассказал Иван Дзюбан.

Напомним, 12 июня отмечается один из самых молодых государственных праздников — День России. С 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям.