Москва, 11 июня, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Разгон новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» будет в 1,5 раза короче, чем у «Воеводы». Об этом 11 июня рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

По его словам, чем короче активный участок траектории и разведения боевых блоков с достижением необходимой скорости, тем лучше защищенность ракетного комплекса от систем ПРО. «На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в 1,5 раза ниже, чем был… у ракетного комплекса «Воевода», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

«Сармат» создавался для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», которые развивают скорость до 28 Махов.

Первый пуск «Сармата» состоялся в апреле. Новая ракета призвана заменить стоящие на вооружении ракеты «Воевода». По данным Минобороны РФ, «Сармат» — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей.