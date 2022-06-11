Кемерово, , 14:28 — REGNUM В Новокузнецке ко Дню России подготовлен ряд мероприятий, которые продлятся три дня. Об этом сообщили в управлении культуры города.

День России Илья Копыл. Krskstate.ru

Праздновать один из главных государственных праздников в Новокузнецке начали накануне. Так, вечером 10 июня на Площади общественных мероприятий Новоильинского района состоялся фестиваль детского и юношеского творчества «Звездочки Кузбасса».

Сегодня, 11 июня, в музей-заповеднике «Кузнецкая крепость» прошло познавательно-развлекательное занятие «Пряди, моя пряха». 12 июня здесь же запланированы познавательно-развлекательное занятие «В гостях у самовара» и развлекательная патриотическая программа «День России».

Главные же события развернутся 12 июня на площади перед городской администрацией. Торжественное открытие начнётся в 10:00 (время местное) с патриотического флешмоба «Вперед, Россия!». После этого глава города Сергей Кузнецов даст старт национальному фестивалю «Этнопалитра Новокузнецка».

Полная программа мероприятий опубликована на сайте управления.

Завершится празднование в 23:00 праздничным салютом.