Якутск, 11 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Жителям Кировского в ДНР доставили 15 тонн гуманитарной помощи из Якутии. Республика взяла шефство над городом по оказанию организационной и гуманитарной помощи, сообщает ЯСИА.

ЯСИА Гуманитарная помощь из Якутии

Гуманитарный груз с продуктами питания, товарами первой необходимости, предметами личной гигиены доставили в город Кировское брендированным грузовым транспортом в рамках акции «Шахтерам Донбасса от шахтеров Южной Якутии». Делегация во главе с постоянным представителем Якутии при президенте России — первым заместителем председателя правительства республики Андреем Федотовым раздаст гуманитарную помощь от жителей Якутии 12 июня, в День России.

Делегация во главе с постоянным представителем Якутии при президенте России — первым заместителем председателя правительства республики Андреем Федотовым раздаст гуманитарную помощь от жителей Якутии 12 июня, в День России. В сборе продуктов питания, средств гигиены и предметов первой необходимости принимали участие предприятия, организации, предприниматели и жители Нерюнгринского района. Совместно с районной администрацией формированием и отгрузкой гуманитарной помощи занимались волонтеры.