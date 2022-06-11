Москва, , 14:20 — REGNUM Законопроект о повышении безопасности дорожного движения в России с помощью обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у тех, кто получает водительские права, одобрило правительство РФ. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба российского правительства.

Дорожное движение ИА REGNUM

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что законопроект разработан для того, чтобы повысить безопасность дорожного движения с помощью обеспечения наличия необходимых знаний и навыков у граждан, которые получают право на управление транспортными средствами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня стало известно, что в Екатеринбурге на дублёре Сибирского тракта появились необычные камеры, которые измеряют параметры транспортного потока.