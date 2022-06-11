Иркутск, 11 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутску 11 июня сообщает подробности пожара, произошедшего сегодня в 17:44 местного времени в Иркутске на улице Рабочего Штаба 15/2.

МЧС Иркутск, улица Рабочего Штаба 15/2.

Горело двухэтажное здание, на первом этаже которого расположены гаражи, а на втором — офис по продаже и ремонту майнингового оборудования. На момент прибытия спасателей, горел офис на втором этаже, площадь составила 40 квадратных метров. На месте работали пять единиц техники и 15 человек. Пострадавших нет, работают дознаватели МЧС России, причина устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в с. Баклаши Шелеховского района. В результате возгорания двухэтажного жилого дома погибла 4-летняя девочка. В ходе осмотра места происшествия в доме обнаружено сгоревшее майнинговое оборудование.

Читайте также: В Приангарье сгорела майнинговая ферма, погибла девочка