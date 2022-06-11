В Кемерове проходят праздничные мероприятия ко Дню России
Кемерово, 11 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В районах Кемерова организованы праздники, посвящённые Дню России и Дню города. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.
t. me/KemAdmOnline
Концертная программа ко Дню России в Кемерове
Так, на улице Патриотов прошёл концерт — артисты культурно-досугового центра «Пионер» исполнили патриотические песни. Выступали и хореографические коллективы.
Также работала творческая площадка для детей — проходили мастер-классы, настольные игры, аниматоры подготовили развлекательные программы.
Завершился праздник угощением от полевой кухни.