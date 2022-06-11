Москва, 11 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории «Спектр-РГ» будет запущен в течение нескольких месяцев, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

Technologiya.ru Космическая обсерватории «Спектр-РГ»

Рогозин объяснил, что в запуске телескопа будут участвовать специалисты Роскосмоса и учёные из Института космических исследований РАН. Это позволит России стать полноправным оператором всей обсерватории.

«Я думаю, потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и, не внося какой-то сумятицы, подключиться. Я думаю, что это от двух до четырёх месяцев в реалии», — заявил Рогозин.

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была запущена ракетой «Протон-М» с космодрома Байконур в 2019 году. На космическом аппарате установлены российский телескоп ART-XC и немецкий прибор eROSITA.

Телескопы предназначены для работы в паре. Российский телескоп позволяет вести наблюдения в жёстком рентгеновском диапазоне, немецкий — в мягком.

Весной 2022 года немецкая сторона объявила о приостановке телескопа eROSITA из-за антироссийских санкций правительства ЕС. В Роскосмосе приняли решение о самостоятельном запуске прибора в интересах науки.