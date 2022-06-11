Новосибирск, , 14:08 — REGNUM В Новосибирске состоялась торжественная церемония вручения российских паспортов жителям Луганской и Донецкой Народных Республик, обратившимся с заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке. Об этом сообщили в новосибирском управлении МВД России.

Паспорт гражданина России Ufms-gov.ru

«Полноправными гражданами нашей страны стали шесть человек, прибывших на территорию Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

Участникам церемонии рассказали об истории создания и назначении паспортов, о геральдике России, правах и свободах человека и гражданина, изложенных в Конституции России. После звучания гимна России они поклялись соблюдать законы страны, уважать её культуру, историю и традиции.