Херсон, 11 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Херсоне получили российские паспорта первые 23 человека, и в том числе глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба ВГА региона в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Для меня это действительно исторический момент. Я всегда думал о том, что мы одна страна и один народ», — сказал по этом поводу глава военно-гражданской администрации региона.

Также указывается, что российские паспорта также были вручены еще 23 жителям региона, которые ранее приняли решение первыми стать гражданами России на освобожденной от киевских боевиков территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первым жителям Мелитополя, которые до этого получили гражданство РФ, были выданы российские паспорта.