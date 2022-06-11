Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Командование ВМС США заключило с Lockheed Martin контракт стоимостью $32 млн на разработку и испытания противокорабельной ракеты большой дальности (LRASM) AGM-158C-2, пишет 11 июня Shephard Media.

Флаг США

«Работы, которые будут выполняться в Флориде, Орландо, Алабаме, планируется завершить к июлю 2024 г.», — отмечается в сообщении.

Сейчас на вооружение ВМС США находится противокорабельная ракета большой дальности LRASM AGM-158C. Она запущена в малосерийное производство. Ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью массой 454 кг.