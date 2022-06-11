Москва, 11 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Россия — международный гарант безопасности, и мир, заключенный без нее, не может быть ни прочным, ни стабильным, заявил 11 июня директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

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«Россия традиционно является международным гарантом безопасности и стабильности. Никакой мир, глобальный или региональный, заключенный без участия РФ, не может быть ни прочным, ни долговечным, ни стабильным», — отметил он на церемонии открытия выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить».

Он выразил уверенность, что любые попытки «тоталитарно-либеральных режимов Запада» отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что «весь мир вращается вокруг них» и «повинуется их пожеланиям».

В самые ответственные периоды прошлого Россия отвечала на вызовы времени широкой общественной консолидацией, единением народа, готовностью к самопожертвованию, гражданским мужеством, безусловным стремлением к созиданию, добавил он.