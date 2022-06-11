Донецк, , 13:45 — REGNUM ВСУ обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:15 н.п. Невельское — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️13:30 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 3 мины калибром 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 155 мм.

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