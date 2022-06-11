Красноярск, 11 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса стали 10 853 человек. Выздоровели к настоящему времени 354 404 пациента, в том числе 69 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к 11 июня достигло 366 352. За сутки выявлено 40 новых носителей, 30 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.