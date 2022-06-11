Кемерово, , 13:41 — REGNUM В День России в 84 муниципальных кинозалах Кемеровской области бесплатно покажут художественный фильм «Счастье в конверте». Об этом сообщило министерство культуры и национальной политики региона.

Кинозал

В минкультуры уточнили, что в основе картины три связанных между собой истории из жизни простых людей. Каждая представляет отдельный фильм. В них рассказывается о судьбах людей разных поколений, о взаимосвязи сегодняшнего дня с событиями Великой Отечественной войны. Объединяют новеллы письма.

Вход на показы свободный.