Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Съёмки телесериала «Одни из нас» по мотивам видеоигры The Last of Us завершились в Канаде. Об этом сообщил один из авторов сценария Крейг Мейзин в Twitter.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Телеканал HBO запустил съёмки телесериала по популярной видеоигре в июле 2021 года. Таким образом, съёмочный процесс растянулся почти на год.

Ещё один из создателей сериала — Нил Дракманн — на фестивале Summer Game Fest рассказал, что проект выйдет на экраны в 2023 году. Ожидается, что сериал «Одни из нас» станет самой дорогостоящей киноадаптацией видеоигры.

Дракманн также подтвердил, что актёры Трой Бэйкер и Эшли Джонсон, озвучившие главных персонажей видеоигры The Last of Us, получили роли в сериале. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи.

Видеоигра The Last of Us от студии Naughty Dog вышла в 2013 году. Общий тираж игр этой серии к 2018 году превысил 17 млн копий.

