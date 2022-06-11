Херсон, 11 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт.

Studsovetmsudt.ru Паспорт гражданина России

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По его словам, это «самый желанный подарок в преддверии Дня России».

«Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства», — добавил он.

Российские паспорта также начали выдавать жителям Мелитополя.