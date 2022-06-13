Тбилиси, 13 июня, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опроверг заявление президента Саломе Зурабишвили о том, что правительство не позволило ей посетить с визитом несколько европейских стран, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили сказал, что все официальные обращения президента о зарубежных визитах были им получены и все они были удовлетворены.

Гарибашвили выразил крайнее удивление жалобами Зурабишвили и заявил, что он не понимает, каким образом президент оказалсь в Брюсселе, если, по её словам, её не выпускают из Грузии.

Премьер-министр уверил, что никаких иных обращений президента о зарубежных визитах правительством получено не было.

Напомним, что 10 июня Зурабишвили заявила, что правительство запретило ей посетить Францию, Польшу и Украину.