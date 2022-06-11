Барнаул, , 13:34 — REGNUM Глава Сибирского сельсовета Первомайского района Алтайского края Олег Боронин, оценив потери вооруженных сил Украины в ходе российской спецоперации, состояние экономики и поведение властей, предположил, что сами украинцы скоро свергнут действующий режим:

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оценкам британцев (можно, например, прочесть свежий материал в «Гардиан»), ежедневные потери украинских военных убитыми достигают 1000 (тысячи!) бойцов в сутки. По тем же оценкам, за месяц украинские военные теряют убитыми примерно 20 000 (двадцать тысяч) человек. Это, безусловно, катастрофа.

Извините за цинизм, но это же не просто потери — все меньше у них становится профессионалов, которые способны эффективно держать в руках оружие и управлять военной техникой. Наши войска уже продолжительное время действуют в основном очень грамотно и умело — они не рвутся вперёд, а методично перемалывают сопротивление. В некоторых городах уже на самом деле голодно. Лето пролетит, наступит осень, а затем и зима - неизбежны колоссальные проблемы с обогревом людей.

По меньшей мере половина экономики у них уже стоит. То ли ещё будет? Страна погружается все яростнее в международную долговую кабалу. Бесконечное скуление и наглое, дерзкое требование финансовой и военно-технической помощи от НАТО уже в тех же странах НАТО начинает вызывать серьезное раздражение. И вина за все это целиком и полностью лежит на «киевских кокаинщиках» и их вашингтонско-лондонских покровителях.

Безоговорочная капитуляция бандеровского режима, победа России и достижение целей спецоперации поэтому — лишь дело времени. И вот интуиция подсказывает мне, что не за горами момент истины, когда «киевских кокаинщиков» попросту свергнут, а их евроатлантических покровителей вышвырнут из страны сами граждане Украины при поддержке украинских же военных. Навсегда. И это будет идеальным завершением спецоперации», — написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, четвёртый месяц продолжается военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины и освобождению Донбасса. Однако Запад продолжает накачивать Украину различными видами вооружения — лишь бы война продолжалась, война против мирного населения. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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