Луганск, 11 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Схрон боеприпасов найден на территории одного из предприятий в Кременной в ЛНР. Об этом 11 июня сообщила генпрокуратура ЛНР.

Gplnr.su Генеральная прокуратура ЛНР

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«В городе Кременная на территории одного из предприятий работниками прокуратуры района совместно с работниками комендатуры города обнаружен схрон боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Изъяты два самодельных взрывных устройства, три взрывателя, 27 выстрелов ОГ (ПГ) (предназначены для советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9), 21 мина, два РПГ-19, 8 стартовых пороховых зарядов, две гранаты Ф-1 и РГД-5, 150 патронов калибром 5.45 и 28 гранатометных выстрелов ВОГ-17.

Ведется проверка.