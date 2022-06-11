Донецк, 11 июня, 2022, 13:24 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Гольмовский снарядами калибра 155 мм. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:00 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 122 мм.