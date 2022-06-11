Белград, , 13:20 — REGNUM Попытки канцлера Германии Олафа Шольца оказать давление на Белград для того, чтобы сербские власти присоединились к антироссийским санкциям Евросоюза, проигнорировал президент Сербии Александр Вучич. Об этом 11 июня сообщает агентство Reuters.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях (ЕС против Сербии — ред.) и не считаем их эффективными», — сказал он в ходе пресс-конфренции с Шольцем в Белграде.

Также Вучич добавил, что в данный момент Сербия находится в сложной ситуации по поводу санкций ЕС против России и подчеркнул, что Брюсселю необходимо учитывать, что у Москвы и Белграда особые отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны, которые собираются вступить в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России.