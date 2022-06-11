Пекин, 11 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. На азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue делегация КНР покинула зал во время выступления Владимира Зеленского, пишет 11 июня «Страна».Зеленский участвовал онлайн. Он заявил о риске голода в Азии и Африке из-за прекращения поставок зерна с Украины.

Facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский

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Мероприятие проходит в Сингапуре с 10 по 12 июня.