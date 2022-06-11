Мелитополь, Украина, 11 июня 2022, 13:16 — REGNUM В Мелитополе прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о советском разведчике Павле Судоплатове, сообщили в пресс-службеглавы военно-гражданской администрации.
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В мероприятии участвовал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он подписал указ о переименовании улицы в Мелитополе, носившей имя одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Донцова, в честь разведчика Судоплатова.