Тбилиси, , 23:06 — REGNUM Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили крайне резко отозвался о принятой два дня назад резолюции Европейского парламента, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

«Я хотел бы с полной ответственностью объяснить гражданам, что такая резолюция Европейского парламента не имеет решающего значения. Её роль, можно сказать, символическая. Конечно, резолюция, насыщенная ложью, недостоверной информацией, является оскорбительной. Я вижу в этом иррациональное. Всякое разумное и рациональное устраняются в этой резолюции. Там много фактических неточностей, много лжи, что для меня очень печально», — сказал премьер-министр.

Напомним, что 9 июня Европарламент принял резолюцию, содержащую критику грузинского правительства.