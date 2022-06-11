Улан-Удэ, , 13:00 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 30 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили 133 624 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 136 917. За последние 24 часа выявлено 28 новых носителей, девять заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Зарегистрировано также один новый летальный случай от COVID-19. Таким образом, всего к 11 июня жертвами коронавируса в республике стали 3031 человек.