Иркутск, 11 июня 2022, 12:59 — REGNUM В суд направлено уголовное дело об организации игорного заведения в одном из торговых центров Иркутска, сообщает 11 июня телеграмм канал областного ГУ МВД РФ.

Подпольное казино
Подпольное казино
ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю

Деятельность казино была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно со следователями регионального управления СК России при участии сотрудников СОБР Росгвардии региона в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Иркутской области были осуждены организаторы подпольного казино в Ангарске: трем подсудимым назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

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