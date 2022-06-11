Иркутск, 11 июня 2022, 12:59 — REGNUM В суд направлено уголовное дело об организации игорного заведения в одном из торговых центров Иркутска, сообщает 11 июня телеграмм канал областного ГУ МВД РФ.
Деятельность казино была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно со следователями регионального управления СК России при участии сотрудников СОБР Росгвардии региона в 2021 году.Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Иркутской области были осуждены организаторы подпольного казино в Ангарске: трем подсудимым назначено наказание от 1 года 6 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.
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