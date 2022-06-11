Подпольное казино нашли в Иркутске
Иркутск, 11 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В суд направлено уголовное дело об организации игорного заведения в одном из торговых центров Иркутска, сообщает 11 июня телеграмм канал областного ГУ МВД РФ.
ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю
Подпольное казино
Деятельность казино была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Иркутское» совместно со следователями регионального управления СК России при участии сотрудников СОБР Росгвардии региона в 2021 году.
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