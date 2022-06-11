Москва, 11 июня, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Американская сторона рассчиталась в рублях за доставку астронавта США Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз» с Международной космической станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в передаче «Звёздные войны» телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

После введения антироссийских санкций странами Запада в Роскосмосе приняли решение о заключении международных контрактов в рублях. Это привело к проблемам в оплате по соглашениям с партнёрами по Международной космической станции.

Глава Роскосмоса рассказал, что американская сторона на месяц задержала оплату полёта астронавта NASA Марка Ванде Хая. Однако позже средства были перечислены в полном объёме. Рогозин подчеркнул, что представляющая американскую сторону компания Axiom Space провела оплату в рублях.

Астронавт NASA Марк Ванде Хай входил в состав посадочного экипажа российского корабля «Союз МС-19». Ванде Хай и российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров вернулись с МКС на Землю 30 марта 2022 года.