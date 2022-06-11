Екатеринбург, 11 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге автомашину Toyota отбросило на женщин-пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл днём 11 июня в микрорайоне Кольцово на пересечении улиц Спутников и Бахчиванджи. Участниками ДТП стали машины Saab и Toyota. В результате посоедний отбросило на пешеходов. Женщин госпитализировали.

Полиция начала административное расследование. Прокуратура взяла результаты расследования ДТП на контроль.