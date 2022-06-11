Красноярск, 11 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции бывшему заместителю управляющего отделением ПФР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Prokuror-kaluga.ru Взятка

Ранее Советский районный суд признал обвиняемого виновным в пособничестве в растрате и получении взятки, приговорив его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. Защитник осужденного обжаловал вердикт.

«Апелляционный суд отклонил доводы жалобы адвоката осужденного о суровости назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу», — отметили в надзорном ведомстве.