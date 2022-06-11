Барнаул, , 12:51 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю 11 июня известило о начале проверки деятельности органов системы профилактики по факту размещенного видео о избиении несовершеннолетней девочки.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

В средствах массовой информации размещено видео, на котором подросток избивает несовершеннолетнюю девочку. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована процессуальная проверка.

В ходе проверочных мероприятий следователям СК предстоит выяснить обстоятельства избиения ребенка, а также дать юридическую оценку органам системы профилактики, осуществляющими надзор за несовершеннолетними, состоящими на учете на предмет халатного отношения к должностным обязанностям. Так же к производству

следователей СК принята процессуальная проверка, переданная прокурором из органов внутренних дел по ст. 115 УК РФ («Побои»).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года выставление малыша раздетым на мороз оказалось далеко не единственным эпизодом насилия в семье жителей алтайского села Селезнёво, где, помимо этого мальчика, росли ещё двое.

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