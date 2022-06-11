Москва, , 12:50 — REGNUM Пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, был уничтожен высокоточными ракетами российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины. Об этом 11 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков уточнил, что также ВКС РФ за это же время уничтожили девять районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций подразделений РСЗ, в районах Малорязанцева, Волчеяровки, Подгорного, Малой Ильиновки и Лисичанска, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» киевских боевиков районе Миньковки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка.