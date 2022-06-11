Москва, 11 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Правительство России отменило налогообложение премий Международного конкурса артистов балета. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФМихаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

(сс) Vladislav83 Балет

В соответствии с постановлением премии Международного конкурса артистов балета внесены в перечень наград за выдающиеся достижения в области культуры и искусства, которые не подлежат налогообложению.

Торжественная церемония вручения премий Международного конкурса артистов балета пройдёт в Государственном академическом Большом театре России 11 июня. Лауреаты премии примут участие в заключительном гала-концерте.

Международный конкурс артистов балета основан в 1969 году. Конкурс 2022 года посвящён хореографу Юрию Григоровичу, которому в этом году исполнилось 95 лет.