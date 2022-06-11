Иркутск, , 12:44 — REGNUM В Иркутской области по состоянию на утро 11 июня, нет действующих лесных пожаров, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

За минувшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 844,4 га в Чунском, Бодайбинском, Усть-Кутском и три в Нижнеилимском районах. Полностью локализовано два возгорания в Нижнеилимском и один в Братском районах на общей площади 87,5 га.

В тушении лесных пожаров было задействовано 69 пожарных-десантников, 38 сотрудников лесопожарных формирований, 24 работника арендаторов лесных участков, а также 32 единицы наземной техники.

В авиамониторинге — семь легкомоторных самолётов. Вертолёт Ми-8 — в доставке десантников к местам возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 июня в лесном фонде в Иркутской области действовало два возгорания на площади 28,5 га в Нижнеилимском районе.

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