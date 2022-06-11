11 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника о том, что украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в городе Северодонецке (ЛНР), пытаются ставить свои условия при сдаче в плен.

Мирослава Романенко, , 13:07 — REGNUM Украинские боевики, заблокированные на заводе «Азот» в городе Северодонецке (ЛНР), пытаются ставить свои условия при сдаче в плен. Об этом 10 июня сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат отметил, что украинские боевики пытаются найти возможность что-то выторговать для себя при сдаче в плен. Выйти с завода украинские боевики могут лишь сдавшись, так как «все пути отступления для них отрезаны». Им разъяснили, что никаких их условий никто не примет и единственный для них вариант — сдать оружие.

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Заявление Мирошника обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения провели аналогию со сдачей нацистов, которые находились на территории завода «Азовсталь».

«Экстракшн» в Ростовское СИЗО», — с сарказмом отреагировала Юлия.

«Всё уже идёт по накатанному сценарию», — добавила Olga Р.

«Украинцы, вы повторяетесь! Ускорьте этот процесс. Не надо месяц там высиживать», — пишет Алена.

«Эвакуация», как с азовцами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметила Guliya Y.

Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (запрещённая в России организация) Владимир Андрианов © ИА REGNUM

«Экстракшн», товарищи фашисты. Хенде хох. Гитлер капут», — шутит Виктор В.

«Это тактика такая! После каждой сдачи крупного города сидеть в катакомбах», — отреагировал «Хороший Человек».

«Это уже национальная забава украинцев — заблокируйся на заводе», — с сарказмом добавила Лариса.

«Это ведь те, кто Донбасс бомбит. Всех под суд», — призвала Tatiana C.

«Опять будет «эвакуация в третью страну поваров и водителей»?» — иронизирует 11 531.

«Экстракшн» в тюрьмы ДНР», — с сарказмом написал один из комментирующих.

«Доторгуются до вышки в ЛДНР», — отметил 22 257.

«Не-не. Эвакуация в плен, СИЗО, трибунал и на исправительные работы. Этим гадам только такая дорога», — не выдержал Виктор.

«Теперь белый флаг не символ сдачи в плен, а символ «эвакуации», — шутит Рамиль С.

«Они сейчас будут на каждом заводе с заложниками прятаться, гениальная стратегия», — отреагировал Ярослав.

«Захисники (защитники — М. Р.) не сдадутся русским! Они лишь займут боевые позиции в ростовском СИЗО», — иронизирует Тимур М., демонстрируя пример украинской пропаганды.

«Давно уже надо было прийти к решению об эвакуации, чего сидеть, дожидаться некого и нечего. Украинская власть к миру не идет и требует от своего народа больше крови. Украинский народ, сколько вам еще надо времени, чтоб понять, что Россия вас оздоравливает от продажной западной идеологии и дает вам мир и защиту от фашистской мрази?» — задалась вопросом Оlga.

«Хороший тренд задали бандерлоги на «Азовстали», — добавил Evgeny.

«Сейчас президент Зеленский расскажет об еще одной «чудо-операции» по «эвакуации» в плен», — шутит Николай П.

«И даже к папе Римскому не обратились. Поняли, что надо напрямую», — с сарказмом подытожил один из участников обсуждения.

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