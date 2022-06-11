Иркутск, 11 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В Иркутской области цены снизились на большинство товаров повседневного спроса, сообщает 11 июня телеграм-канал правительства региона.

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За последнюю неделю произошло снижение цен на огурцы (-12,27%), помидоры (-8,11%), капусту белокочанную (-4,86%), свеклу (-0,75%), масло подсолнечное (-0,76%), бананы (-0,50%), куры охлажденные и мороженые (-0,35%), хлеб из ржаной муки и смеси муки ржаной и пшеничной (-0,27%), сахар-песок (-0,16%), сыры сычужные твердые и мягкие (-0,13%), крупу гречневую (-0,12%), соль пищевую (-0,08%), масло сливочное (-0,07%), сметану (-0,03%).

Из непродовольственных товаров повседневного спроса подешевели: стиральные порошки, шампуни, электропылесосы, телевизоры, смартфоны.

В топ базовых социально значимых продовольственных товаров по недельному росту цен вошли: картофель, морковь, яйца куриные, пшено, говядина.

В ближайшие месяцы 2022 года можно не ждать сильного роста цен на продукты питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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