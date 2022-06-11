Тель-Авив, Израиль, 11 июня, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Утром 11 июня на центральной автобусной станции в городе Цфат, который находится на севере Израиля, сгорело 18 автобусов. Об этом 11 июня сообщает издание Jerusalem Post.

Mediengestalter Сгоревший автобус

Отмечается, что на место пожара в оперативном порядке прибыли сотрудники противопожарных служб, которые ликвидировали возгорание и не позволили пламени перекинуться на другие транспортные средства.

Также указывается, в данный момент ведется выяснение причин произошедшего, однако городской муниципалитет уже заявил, что этот инцидент является криминальным и, вероятнее всего, автобусная станция была подожжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Альметьевске 10 июня произошло возгорание на складе готовой продукции (рыбные консервы).