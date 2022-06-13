Тбилиси, , 22:25 — REGNUM Грузинская оппозиция требует от президента Грузии Саломе Зурабишвили принятия мер по разрядке политической напряжённости в стране и критикует её за противоречивые заявления, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Саломе Зурабишвили President.gov.ua

Член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе призвала Зурабишвили набраться смелости и способстововать свободе СМИ, а также помиловать скандально известного главу оппозиционного телеканал Нику Гварамию.

Деканоидзе также заявила, что «никто не простит Бидзине Иванишвили того, что он втянул Грузию обратно в Россию».

По словам лидера партии «Лело» Бадри Джапаридзе, вчерашние заявления президента ясно показывают, что задачей правящей партии «Грузинская мечта» не является европейская интеграция страны.

Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи — больше свободы», отметил непоследовательность поведения Зурабишвили, сначала дающей грузинскому обществу надежду своими заявлениями, а затем фактически отказывающейся от собственных слов.

Напомним, что 10 июня Зурабишвили обвинила грузинское правительство в срыве своего визита в несколько европейских стран.