Томск, 11 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Томской области после COVID-19 с начала пандемии выздоровели 130 085 человек. За прошедшие сутки излечились 54 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 131 939. За сутки выявлено 29 новых носителей, десять заразившихся госпитализировали в стационары.

Жертвами коронавируса, по состоянию на 11 июня, стали 848 жителей Томской области.