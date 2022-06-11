Москва, , 12:25 — REGNUM Видеозапись нанесения ударов российским высокоточным оружием по позициям киевских боевиков обнародовало 11 июня Минобороны России.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

На выложенных в интернет кадрах, которые были сняты с беспилотника, видно, как высокоточные снаряды поражают скрытые позиции украинских нацистов.

Кроме того, отмечается, что в ходе этого удара в районе Андреевки Харьковской области был уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что долги жителей Херсонской области перед банками Украины, скорее всего, спишут.