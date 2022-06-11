Денис Абрамов,
11 июня 2022, 15:51 — REGNUM В Ессентуках 1–5 июня прошёл чемпионат и первенство России по классическим дисциплинам парашютного спорта. Победители соревнований отправятся на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году в Китае.
Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Подготовка парашютистов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Подготовка парашютистов
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Соревнования прошли на одном из старейших аэродромов России — «Ессентукском АСК ДОСААФ». Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. Спортсмены отстаивали титул лучших в различных дисциплинах: «точность приземления личная и групповая», «акробатика», «двоеборье» и т.д.
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ»
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Парашютисты
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Перед прыжком
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Пилот самолёта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Вид на Ессентуки
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Прыжок с парашютом
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Лучший результат по точности приземления показали москвичи Любовь Екшикеева и Александр Иванов. В воздушной акробатике первое место заняли Евгения Фурман (Москва) и Михаил Мельников (Москва), а в двоеборье — Ольга Кравченко (Рязанская область) и Дмитрий Максимов (Москва).
Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Результаты соревнований
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Медали
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Церемония награждения
Денис Абрамов © ИА REGNUM