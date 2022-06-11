11 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 15:51 — REGNUM В Ессентуках 1–5 июня прошёл чемпионат и первенство России по классическим дисциплинам парашютного спорта. Победители соревнований отправятся на чемпионат мира, который пройдет в 2023 году в Китае.

Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Подготовка парашютистов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Подготовка парашютистов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Соревнования прошли на одном из старейших аэродромов России — «Ессентукском АСК ДОСААФ». Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации. Спортсмены отстаивали титул лучших в различных дисциплинах: «точность приземления личная и групповая», «акробатика», «двоеборье» и т.д.

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Аэродром «Ессентукского АСК ДОСААФ» Денис Абрамов © ИА REGNUM

Парашютисты Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Прыжок с парашютом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Прыжок с парашютом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перед прыжком Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM Прыжок с парашютом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Прыжок с парашютом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Пилот самолёта Денис Абрамов © ИА REGNUM Вид на Ессентуки Денис Абрамов © ИА REGNUM

Прыжок с парашютом Денис Абрамов © ИА REGNUM

Лучший результат по точности приземления показали москвичи Любовь Екшикеева и Александр Иванов. В воздушной акробатике первое место заняли Евгения Фурман (Москва) и Михаил Мельников (Москва), а в двоеборье — Ольга Кравченко (Рязанская область) и Дмитрий Максимов (Москва).

Чемпионат России по классическим дисциплинам парашютного спорта Денис Абрамов © ИА REGNUM

Результаты соревнований Денис Абрамов © ИА REGNUM

Медали Денис Абрамов © ИА REGNUM

Церемония награждения Денис Абрамов © ИА REGNUM