Барнаул, , 12:19 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 11 июня известило об успешном окончании поисковой операции, которая понадобилась после того, как из детского оздоровительного лагеря, находящегося в поселке Борзовая Заимка в Барнауле, самовольно ушел мальчик 14 лет, сотовый телефон при нем отсутствовал.

Михаил Раков. Летний детский лагерь

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников полиции, личного состава поисково-спасательного отряда имени В. Зюкова и краевых спасателей около двух часов ночи ребенок был найден и передан родителям. Всего в поисково-спасательных мероприятиях было задействовано 22 человека, восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1000 барнаульских детей отдохнут в загородных оздоровительные лагерях в первую смену.

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