Красноярск, 11 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Суд в Красноярском крае взыскал с компании «Росгормаш-Инжиниринг» 23 млн рублей за ущерб, нанесённый почве. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Ранее в ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что компания взяла в аренду участок сельскохозяйственного назначения в 3 гектара для строительство завода по производству спецтехники. Затем при подготовке стройплощадки строители незаконно сняли плодородный слой почвы.

«Проведённые лабораторные исследования показали, что в результате указанных работ произошло перемешивание почвенных горизонтов, деградация почв и снижение природно-хозяйственной ценности земель. Причинённый почве ущерб превысил 23 млн рублей», — отметили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства направили иск в суд с требованием взыскать с ООО «Росгормаш-Инжиниринг» сумму ущерба. Судья требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Кроме того, организацию оштрафовали на 470 тыс. рублей.