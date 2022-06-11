Кемерово, 11 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 июня, на лечении находятся 755 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 62 новых носителя коронавируса. За это же время 89 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 165 121 случай заражения коронавирусом, 161 944 человека выздоровели, 2422 пациента скончались.