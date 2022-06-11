На лечении из-за COVID-19 остаются более 750 кузбассовцев
Кемерово, 11 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 11 июня, на лечении находятся 755 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 62 новых носителя коронавируса. За это же время 89 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрирован 165 121 случай заражения коронавирусом, 161 944 человека выздоровели, 2422 пациента скончались.