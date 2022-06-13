Тбилиси, , 22:22 — REGNUM Депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель оперативно отреагировала на заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили в адрес правительства Грузии, сообщает 11 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Виола фон Крамон-Таубадель Heinrich Böll Stiftung

«Когда вы являетесь президентом страны, а ваше правительство не разрешает вам совершать визиты, это выглядит как плохая шутка. Но, к сожалению, сегодня это политическая реальность в Грузии, и это падение грузинского правительства», — сказала европарламентарий.

Напомним, что Зурабишвили 10 июня заявила, что грузинское правительство не позволило совершить ей официальные визиты во Францию, Польшу и Украину.