Барнаул, , 12:13 — REGNUM Барнауле, где накануне, 10 июня, стартовал пляжный сезон, отдыхающих готовы принять семь пляжей, в том числе пляж «Городской», «Водный мир» и пляж в парке «Арлекино», сообщает телеграм-канал ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Пляж © ИА REGNUM

Как рассказали в Государственной инспекции по маломерным судам, всего на сегодняшний день поступило 61 заявление — декларация от собственников пляжей из 4 городов и 20 районов края о готовности функционирования в летний сезон 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, для посетителей пляжа на острове Помазкин была подготовлена концертная программа, мастер-классы, конкурсы, заплыв представителей Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи».

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