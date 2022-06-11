Херсон, Украина, , 12:12 — REGNUM Долги жителей Херсонской области перед банками Украины, скорее всего, спишут. Об этом 11 июня заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.

Долги

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Это касается долгов, которые «остались после коллекторов и прочих разных банков», написал он в своем Telegram-канале.

Ранее он заявил, что регион никогда не вернется в состав той Украины. Стремоусов также сообщал, что границы между Херсонской областью и Крымом в перспективе будут сняты.