Киев, 11 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. С визитом, в ходе которого планируется обсудить заявку Киева на вступление в Евросоюз, прибыла на Украину глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом 11 июня сообщает агентство France-Presse.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

«Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину, чтобы обсудить ее заявку на вступление в блок», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пять причин, из-за которых Украина не может в данный момент стать членом Европейского союза, назвали в беседе с телеканалом NRK норвежские эксперты.